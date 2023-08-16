Динамо избавится от клубной легенды: вместе с ним киевлян покинет провальный легионер

Киевское Динамо готовится к ответному матчу Лиги конференций против греческого Ариса. В преддверии этого поединка стало известно, кого из игроков киевлян выбросили тренироваться с юношеской командой.

Пока подопечные Мирчи Луческу готовятся к номинально "домашнему" матчу против Ариса, двое игроков из первой команды тренируются в кругу юношей киевского клуба.

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"Мистер" больше не видит их в команде

Как стало известно, "Мистер" больше не видит в своей команде сразу двух футболистов. Речь идет о Денисе Гармаше и легионере Сидклее. Оба уже ищут новые клубы, а пока динамовцы поддерживают форму с юношеской командой "бело-синих".

Похоже, что в киевском клубе взять полный вектор омоложения команды. Хотя трансфер Андрея Ярмоленко говорит об обратном, но Андрей – легенда Динамо, которые всегда будут рады. Это бесценный опыт и усиление на фланге атаки киевлян.

Что известно о киевском периоде в карьере выброшенных футболистов

Ответный матч квалификации Лиги конференций Динамо – Арис начнется 17 августа в 20:00 (с Киевом). Специально ради подготовки к этому поединку, киевлянам удалось уговорить харьковский Металлист 1925 перенести их очную игру на более позднюю дату.

Что касается Сидклея, то бразильский легионер особо никак не запомнился своей игрой за украинский гранд. В футболке Динамо футболист выступает с начала 2021 года и провел за первую команду 33 матча (3 гола и столько же ассистов). После приезда в киевский клуб уже трижды ездил по аренде – в ПАОК, Куяба и ЦСКА 1948 года.

Контракт бразильца с киевлянами истекает в конце 2024 года.

Гармаш с 2007-го года выступает в структуре киевского клуба. Лишь зимой 2020 года Денис уехал играть в аренду в турецкий Ризеспор, но уже в начале августа того же года вернулся в расположение Динамо. В бело-голубой футболке провел 361 поединок (54 мяча и 45 результативных передач). Настоящая легенда команды.

Гармаш был тем футболистом, который спасал Динамо, когда киевляне имели дилемму с нападающими. Его соглашение с "бело-синими" рассчитано до конца июня 2025 года.

Скорее всего, что оба футболиста покинут Динамо уже в ближайшее время.