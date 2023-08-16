Поки підопічні Мірчі Луческу готуються до номінально "домашнього" матчу проти Аріса, двоє гравців із першої команди тренуються у колі юнаків київського клубу.

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"Містер" більше не бачить їх у команді

Як стало відомо, "Містер" більше не бачить у своїй команді одразу двох футболістів. Мова йде про Дениса Гармаша та легіонера Сідклей. Обидвом вже шукають нові клуби, а поки динамівці підтримують форму із юнацькою командою "біло-синіх".

Схоже, що у київському клубі взяти повний вектор омолодження команди. Хоча трансфер Андрія Ярмоленка говорить про протилежне, але Андрій – легенда Динамо, які завжди будуть раді. Це неоціненний досвід і підсилення на фланг атаки киян.

Зверніть увагу! Матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій Динамо – Аріс розпочнеться 17 серпня о 20:00 (з Києвом). Спеціально заради підготовки до цього поєдинку, киянам вдалось вмовити харківський Металіст 1925 перенести їх очну гру на пізнішу дату.

Що відомо про київський період у кар'єрі викинутих футболістів

Щодо Сідклея, то бразильський легіонер особливо ніяк не запам'ятався своєю грою за український гранд. У футболці Динамо футболіст виступає із початку 2021 року та провів за першу команду 33 матчі (3 голи та стільки ж асистів). Після приїзду у київський клуб вже тричі їздив по орендах – у ПАОК, Куяба та ЦСКА 1948.

Контракт бразильця з киянами спливає вкінці 2024 року.

Натомість Гармаш із 2007-го року виступає у структурі київського клубу. Лише взимку 2020 року Денис поїхав грати в оренду у турецький Різеспор, але вже на початку серпня того ж року повернувся до розташування Динамо. У біло-блакитній футболці провів аж 361 поєдинок (54 м'ячі та 45 результативних передач). Справжня легенда команди.

Гармаш був тим футболістом, який рятував Динамо, коли кияни мали дилему із нападниками. Його угода з "біло-синіми" розрахована до кінця червня 2025 року.

Швидше за все, що обидва футболісти покинуть Динамо вже найближчим часом.