4 августа 2023 года Дмитрий Чигринский снова стал "горняком". А уже 14 августа провел свой первый матч по возвращении в донецкий клуб.

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Чигринский: Молодежь получила шанс, и я бы сказал, что футбол стал интенсивнее

Центрбэк начал поединок против Александрии в старте и провел на поле 74 минуты. За это время дончане успели забить дважды, но и однажды пропустить. После замены Чигринского голевых событий в матче уже не было.

Финальный свисток зафиксировал сложную победу Шахтера 2:1.

После победного поединка Чигринский поделился впечатлениями от возвращения в Шахтер и уровня украинского футбола в условиях войны.

Дмитрий достаточно дипломатично оценил свой первый матч после камбэка в донецкий клуб.

"Трудно сказать. Считаю, самое главное – мы выиграли. Непросто было, но я ориентируюсь только на результаты команды, поэтому три балла – главный итог матча", – сказал футболист.

Также Дмитрий оценил, как изменился футбол в Украине с того момента, как он почти девять лет назад покинул украинский чемпионат. По словам Чигринского, полномасштабная война России в Украине резко изменила местный футбол и его качество. Однако Дмитрий нашел положительное отличие, если сравнивать уровень украинского футбола с прошлыми годами.

Изменения есть, конечно. Во-первых, будем откровенны, потому что Украина находится в состоянии войны, то в качестве футбола потерял, немало игроков, и это касается всех клубов, покинули команды. Но молодежь получила шанс и я бы сказал, что футбол стал более интенсивным. Это не по игре, а в целом. Повторюсь, в качестве где-то потерял, но это вопрос времени. Думаю, этот чемпионат по сравнению с предыдущим будет уже немного выше уровня. Вот это основное отличие, по моему мнению,

– рассказал Чигринский.