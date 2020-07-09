Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид опубликовала фото с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а ныне супертяжеловесом Александром Усиком (17-0, 13 КО).

Спортсмены случайно встретились в одном из столичных торговых центров и сделали фото, крутизна которого действительно зашкаливает. Соответствующий снимок Дарья разместила на своей странице в Instagram.

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В каком именно торговом центре встретились два чемпиона – неизвестно. Судя по лицам, они были искренне рады видеть друг друга.

Достижения Дарии Билодид

В 2016 году в Испании стала чемпионкой Европы среди юниоров.

В этом же году стала чемпионкой мира среди юниоров.

Свою первую взрослую медаль Билодид завоевала в марте 2017 года на открытом Континентальном кубке в Праге.

Дарья Билодид – двукратная чемпионка мира 2018 и 2019 годов.

Девушка в 18 лет и 11 месяцев стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо.

Чемпионка Европейских игр 2019 года.

Двукратная чемпионка Европы 2017 и 2019 годов.

Лучшая спортсменка Украины 2019 года.

Карьера Александра Усика