Два чемпиона: Билодид и Усик встретились в неожиданном месте – фото
Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид опубликовала фото с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а ныне супертяжеловесом Александром Усиком (17-0, 13 КО).
Спортсмены случайно встретились в одном из столичных торговых центров и сделали фото, крутизна которого действительно зашкаливает. Соответствующий снимок Дарья разместила на своей странице в Instagram.
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В каком именно торговом центре встретились два чемпиона – неизвестно. Судя по лицам, они были искренне рады видеть друг друга.
Достижения Дарии Билодид
- В 2016 году в Испании стала чемпионкой Европы среди юниоров.
- В этом же году стала чемпионкой мира среди юниоров.
- Свою первую взрослую медаль Билодид завоевала в марте 2017 года на открытом Континентальном кубке в Праге.
- Дарья Билодид – двукратная чемпионка мира 2018 и 2019 годов.
- Девушка в 18 лет и 11 месяцев стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо.
- Чемпионка Европейских игр 2019 года.
- Двукратная чемпионка Европы 2017 и 2019 годов.
- Лучшая спортсменка Украины 2019 года.
Карьера Александра Усика
- Украинский боксер начал профессиональную боксерскую карьеру в первом тяжелом весе. Там Александр провел 16 поединков и во всех победил.
- В рамках этого веса украинец стал абсолютным чемпионом мира, выиграв все титулы.
- После этого Усик отказался от титулов и перешел в супертяжелый вес. 12 октября Усик дебютировал в хэвивейте, одолев Чазза Уизерспуна.
- Усик стремится стать чемпионом в хэвивейте, чтобы сравниться с Дэвидом Хэем и Эвандером Холифилдом.