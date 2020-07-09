Два чемпіони: Білодід та Усик зустрілися в несподіваному місці – фото
Українська дзюдоїстка, чемпіонка світу Дарія Білодід опублікувала фото з абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, а нині суперважковаговиком Олександром Усиком (17-0, 13 КО).
Спортсмени випадково зустрілися в одному зі столичних торгових центрів, і зробили фото, крутизна якого дійсно зашкалює. Відповідний знімок Дарія розмістила на своїй сторінці в Instagram.
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В якому саме торговому центрі зустрілися два чемпіона – невідомо. Судячи по обличчях, вони були щиро раді бачити один одного.
Досягнення Дарії Білодід
- У 2016 році у Іспанії стала чемпіонкою Європи серед юніорів.
- У цьому ж році стала чемпіонкою світу серед юніорів.
- Свою першу дорослу медаль Білодід завоювала в березні 2017 року на відкритому Континентальному кубку в Празі.
- Дарія Білодід – дворазова чемпіонка світу 2018 та 2019 років.
- Дівчина у 18 років і 11 місяців стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо.
- Чемпіонка Європейських ігор 2019 року.
- Дворазова чемпіонка Європи 2017 та 2019 років.
- Найкраща спортсменка України 2019 року.
Кар'єра Олександра Усика
- Український боксер розпочав професійну боксерську кар'єру у першій важкій вазі. Там Олександр провів 16 поєдинків і у всіх переміг.
- У рамках цієї ваги українець став абсолютним чемпіоном світу, вигравши всі титули.
- Після цього Усик відмовився від титулів та перейшов у суперважку вагу. 12 жовтня Усик дебютував у хевівейті, здолавши Чазза Візерспуна.
- Усик прагне стати чемпіоном у хевівейті, щоб зрівнятися з Девідом Хеєм та Евандером Холіфілдом.