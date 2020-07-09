Українська дзюдоїстка, чемпіонка світу Дарія Білодід опублікувала фото з абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, а нині суперважковаговиком Олександром Усиком (17-0, 13 КО).

Спортсмени випадково зустрілися в одному зі столичних торгових центрів, і зробили фото, крутизна якого дійсно зашкалює. Відповідний знімок Дарія розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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В якому саме торговому центрі зустрілися два чемпіона – невідомо. Судячи по обличчях, вони були щиро раді бачити один одного.

Досягнення Дарії Білодід

У 2016 році у Іспанії стала чемпіонкою Європи серед юніорів.

У цьому ж році стала чемпіонкою світу серед юніорів.

Свою першу дорослу медаль Білодід завоювала в березні 2017 року на відкритому Континентальному кубку в Празі.

Дарія Білодід – дворазова чемпіонка світу 2018 та 2019 років.

Дівчина у 18 років і 11 місяців стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо.

Чемпіонка Європейських ігор 2019 року.

Дворазова чемпіонка Європи 2017 та 2019 років.

Найкраща спортсменка України 2019 року.

Кар'єра Олександра Усика