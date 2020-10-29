Ольга Шарипова, бывшая подруга немецкого теннисиста Александра Зверева, обвинила спортсмена в применении насилия по отношению к ней.

23-летний спортсмен попал под холодный душ после новости от своей бывшей девушки. Шарипова опубликовала пост в инстаграме.

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Россиянка Ольга Шарипова, которая была в отношениях со Зверевым в 2018-2019 гг., рассказала, как он ее бил, стучал головой о стену и даже пытался душить подушкой. В соцсетях девушка не назвала имени насильника, но позже подтвердила в СМИ, что пострадала именно от теннисиста.

По ее словам, она уже давно собиралась раскрыть правду о Звереве, но сейчас побудили к этому слова других бывших девушек немца, которые также заявили о насилии с его стороны. Шарипова подчеркнула, что о темной стороне их отношений с теннисистом не знал никто, включая их друзей. Сама же она не хотела портить репутацию спортсмену.

"Естественно, прямых свидетелей, что он меня душил, нет, и их быть не может, потому что это происходило наедине. Но я готова на любые проверки, включая детектор лжи, чтобы подтвердить свои слова. Я не требую от него ничего. Просто хочу, чтобы об этом узнали", – сказала Шарипова.

Что известно об Александре Звереве

Зверев занимает седьмое место в рейтинге лучших теннисистов планеты. В 2018 году он стал победителем Итогового турнира ATP.

Александр Зверев выступает под флагом Германии, хотя имеет русские корни. Его отец, известный советский теннисист также Александр Зверев, трижды побеждал в чемпионате СССР и выступал за сборную на Кубке Дэвиса. Его сыновья Александр и Михаил имеют немецкое гражданство.