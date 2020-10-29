Ольга Шарипова, колишня подруга німецького тенісиста Александра Звєрєва, звинуватила спортсмена в застосуванні насильства по відношенню до неї.

23-річний спортсмен потрапив під холодний душ після новини від своєї колишньої дівчини. Шарипова опублікувала пост у інстаграмі.

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Росіянка Ольга Шарипова, яка була у відносинах зі Звєрєвим у 2018-2019 рр., розповіла, як він її бив, стукав головою об стіну і навіть намагався душити подушкою. У соцмережах дівчина не назвала імені насильника, але пізніше підтвердила в ЗМІ, що постраждала саме від тенісиста.

За її словами, вона вже давно збиралася розкрити правду про Звєрєва, але зараз спонукали до цього слова інших колишніх дівчат німця, які також заявили про насильство з його боку. Шарипова підкреслила, що про темну сторону їхніх стосунків з тенісистом не знав ніхто, включаючи їх друзів. Сама ж вона не хотіла псувати репутацію спортсмену.

"Природно, прямих свідків, що він мене душив, немає, і їх бути не може, тому що це відбувалося наодинці. Але я готова на будь-які перевірки, включаючи детектор брехні, щоб підтвердити свої слова. Я не вимагаю від нього нічого. Просто хочу, щоб про це дізналися", – сказала Шарипова.

Що відомо про Александра Звєрєва

Звєрєв посідає сьоме місце в рейтингу найкращих тенісистів планети. У 2018 році він став переможцем Підсумкового турніру ATP.

Олександр Звєрєв виступає під прапором Німеччини, хоча має російське коріння. Його батько, відомий радянський тенісист також Олександр Звєрєв, тричі перемагав у чемпіонаті СРСР і виступав за збірну на Кубку Девіса. Його сини Олександр і Михайло мають німецьке громадянство.