Украинский боксер выдержал дерзкий взгляд топового американца: видео адской дуэли

В ночь с 7 на 8 января в Вашингтоне состоится бой между украинцем Кареном Чухаджяном и американцем Джароном Эннисом. В преддверии поединка боксеры провели традиционную битву взглядов и процедуру взвешивания.

Поединок между украинским боксером Кареном Чухаджяном и пятым номером рейтинга BoxRec Джароном Эннисом обещает быть очень интересным. Большинство экспертов отдает предпочтение американскому проспекту, однако наш соотечественник настроен подготовить сюрприз для соперника.

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Адская дуэль взглядов

В преддверии поединка оппоненты провели традиционную дуэль взглядов и процедуру взвешивания.

На весах украинский боксер показал 66,3 килограмма, а Джарон был несколько легче – 66 килограммов.

Во время битвы взглядов боксеры устроили настоящее шоу. Джарон, который похоже поймал звезду, дерзко подошел к украинцу и взглядом свысока пытался вывести Карена из равновесия. Впрочем, наш боксер, вышедший с сине-желтым флагом, выдержал взгляд американца, заставив его первым отвести глаза.

Видео дуэли взглядов Чухаджяна и Энниса

Напомним, что бой Чухаджяна и Энниса состоится в ночь на 8 января в андеркарде поединка Джервонта Дэвис – Эктор Луис Гарсия.