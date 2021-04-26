Феерия Зубкова в Венгрии

Ференцварош даже после досрочного чемпионства не остановился на достигнутом. Команда Сергея Реброва, которая в третий раз завоевала "золото" чемпионата Венгрии, вырвала победу у Фехервара на выезде – 1:2.

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Победу для гостей принес украинский вингер Александр Зубков. На 35-й минуте запрессинговал голкипера и заставил его ошибиться у собственных ворот. Александр подбежал к голкиперу и прямо из-под его ног перевел мяч во владение Фехервара – 0:1.

Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе в счете гостей. После перерыва снова в центре внимания оказался игрок сборной Украины. Зубков получил классную передачу на ход, вышел один на один с вратарем и элегантно перебросил стража ворот хозяев – 0:2 дубль для украинца. Автор двух результативных выстрелов в поединке отыграл 71-ну минуту.

Это первые голы украинского футболиста с февраля, когда он во встрече против МТК тоже отметился дублем (2:2). Зубков в 33-х матчах во всех турнирах этого сезона забил 6 мячей и отдал 3 асиста.

В конце встречи Фехервару таки удалось сократить счет в минимум, но этого было уже мало. В итоге – 1:2 победа Ференцвароша. К слову, весь поединок за хозяев сыграл Иван Петряк.

Первый гол Зубкова в матче: видео