Феєрія Зубкова в Угорщині

Ференцварош навіть після дострокового чемпіонства не зупинився на досягнутому. Команда Сергія Реброва, яка втретє здобула "золото" чемпіонату Угорщини, вирвала перемогу у Фехервара на виїзді – 1:2.

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Звитягу для гостей приніс український вінгер Олександр Зубков. На 35-й хвилині запресингував голкіпера та змусив його помилитись біля власних воріт. Олександр підбіг до голкіпера та просто з-під його ніг перевів м'яч у володіння Фехервара – 0:1.

Команди пішли на перерву за мінімальної переваги у рахунку гостей. По перерві знову у центрі уваги опинився гравець збірної України. Зубков отримав класну передачу на хід, вийшов сам на сам з воротарем та елегантно перекинув стража воріт господарів – 0:2 дубль для українця. Автор двох результативних пострілів у поєдинку відіграв 71-ну хвилину.

Це перші голи українського футболіста з лютого, коли він у зустрічі проти МТК теж відзначився дублем (2:2). Зубков у 33-х матчах в усіх турнірах цього сезону забив 6 м'ячів та віддав 3 асисти.

Наприкінці зустрічі Фехервару таки вдалось скоротити рахунок о мінімуму, але цього було вже замало. У підсумку – 1:2 перемога Ференцвароша. До слова, весь поєдинок за господарів зіграв Іван Петряк.

Перший гол Зубкова у матчі відео