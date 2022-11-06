Дубль за 3 минуты: украинец Кочергин феерит в Польше – невероятное видео голов

Ракув 5 ноября принимал плотскую Вислу в польском Экстраклясе. В конце поединка феериты на футбольном поле взялся украинец Владислав Кочергин.

Фейерив в этом матче не только Владислав Кочергин. Покером отличился Владислав Гутковский. Четыре мяча влетели от нападающего Ракува, сообщает 24 канал.

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Безумная концовка матча

На 88-й минуте взялся за дело украинский полузащитник. Владиславу легко дали пройти в штрафную хозяев, Кочергин протащил туда мяч и пробил мимо голкипера.

Уже на первой компенсированной минуте Кочергин забил второй раз. Ракув благодаря дальнему забросу стремительно выбежал в контратаку. Украинец подхватил передачу, мастерски обыграл опекуна и снова стал победителем в дуэли с вратарем.

Кочергин поставил точку в поединке – 7:1, сокрушительное поражение Плоцкой Вислы.

Для Кочергина это был 6-й и 7-й гол в сезоне 2022/2023. Владислав за 24 встречи забил 7 мячей и отличился одним ассистом. Украинский опорник выступает за Ракув с марта 2022, подписав контракт до конца июня 2025 года.

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