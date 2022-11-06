Феєрив у цьому матчі не лише Владислав Кочергін. Покером відзначився Владислав Гутковський. Чотири м'ячі влетіли від нападника Ракува, повідомляє 24 канал.
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Божевільна кінцівка матчу
На 88-й хвилині за справу взявся український півзахисник. Владиславу легко дали пройти у штрафний господарів, Кочергін протягнув туди м'яч та пробив повз голкіпера.
Вже на першій компенсованій до матчу хвилині Кочергін забив вдруге. Ракув завдяки дальньому закиданню стрімко вибіг у контратаку. Українець підхопив передачу, майстерно обіграв опікуна та знову став переможцем у дуелі з воротарем.
Кочергін поставив крапку у поєдинку – 7:1, нищівна поразка плоцької Вісли.
Ракув – Вісла: відеоогляд матчу (голи Кочергіна з 4:44)
- Ракув зміцнив своє лідерство. Клуб Кочергіна з 38 очками посідає перше місце у турнірній таблиці польської Екстракляси. Найближчий суперник, яким йде Легія, відстає на 7 балів.
- Плоцька Вісла з 25 пунктами йде сьомою.