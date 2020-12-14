Дубль Роналду в 100-м матче за Ювентус принес команде победу над Дженоа: видео
В поединке 11-го тура Серии А Ювентус отправился в гости к Дженоа, где одержал непростую победу со счетом 3:1.
Дженоа – Ювентус 1:3
Голы: Стураро, 61 – Дибала, 57, Роналду, 78(пен.), 89 (пен.)
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Счет в поединке открыл нападающий "зебр" Пауло Дибала – аргентинец отметился забитым мячом на 57-й минуте встречи, но через четыре минуты "грифоны" восстановили паритет.
Затем на первую роль вышел Криштиану Роналду. Он в очередной раз доказал свое хладнокровие в решающие минуты, забив два пенальти.
Для 35-летнего Роналду этот матч стал 100-м в составе туринцев. После перехода в 2018 году из мадридского Реала он забил 79 голов и отдал 19 результативных передач.
Ювентус с 23 очками в 11 турах идет четвертым в турнирной таблице чемпионата, Дженоа занимает предпоследнее, 19 место, набрав шесть очков.
Дженоа – Ювентус видеообзор
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