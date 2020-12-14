В поединке 11-го тура Серии А Ювентус отправился в гости к Дженоа, где одержал непростую победу со счетом 3:1.

Дженоа – Ювентус 1:3

Голы: Стураро, 61 – Дибала, 57, Роналду, 78(пен.), 89 (пен.)

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Счет в поединке открыл нападающий "зебр" Пауло Дибала – аргентинец отметился забитым мячом на 57-й минуте встречи, но через четыре минуты "грифоны" восстановили паритет.

Затем на первую роль вышел Криштиану Роналду. Он в очередной раз доказал свое хладнокровие в решающие минуты, забив два пенальти.

Для 35-летнего Роналду этот матч стал 100-м в составе туринцев. После перехода в 2018 году из мадридского Реала он забил 79 голов и отдал 19 результативных передач.

Ювентус с 23 очками в 11 турах идет четвертым в турнирной таблице чемпионата, Дженоа занимает предпоследнее, 19 место, набрав шесть очков.

Дженоа – Ювентус видеообзор