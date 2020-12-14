У поєдинку 11-го туру Серії А Ювентус відправився в гості до Дженоа, де здобув непросту перемогу з рахунком 3:1.

Дженоа – Ювентус 1:3

Голи: Стураро, 61 – Дібала, 57, Роналду, 78(пен.), 89 (пен.)

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Рахунок в поєдинку відкрив нападник "зебр" Пауло Дібала – аргентинець відзначився забитим м'ячем на 57-й хвилині зустрічі, але через чотири хвилини "грифони" відновили паритет.

Потім на першу роль вийшов Кріштіану Роналду. Він в черговий раз довів свою холоднокровність у вирішальні хвилини, забивши два пенальті.

Для 35-річного Роналду цей матч став 100-м у складі туринців. Після переходу в 2018 році з мадридського Реала він забив 79 голів і віддав 19 результативних передач.

Ювентус з 23 очками в 11 турах йде четвертим в турнірній таблиці чемпіонату, Дженоа займає передостаннє, 19 місце, набравши шість очок.

Дженоа – Ювентус відеоогляд