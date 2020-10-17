После матчей сборных в Лиге наций на арены Европы возвращаются национальные чемпионаты. Во Франции ПСЖ разорвал на части "Ним" (4:0) и стал лидером Лиги 1.

Ним – ПСЖ 0:4

Голы: Мбаппе, 32, 83, Флоренци, 77, Сарабия, 88

Удаление: Ландр, 12 (Ним)

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С 12-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления защитника. В отсутствие дисквалифицированного Неймара роль лидера взял на себя Килиан Мбаппе. Форвард открыл счет на 33-й минуте, а затем еще раз отличился на 83-й.

Также в концовке "Ним" огорчили итальянец Алессандро Флоренци и испанец Пабло Сарабия.

Мбаппе посвятил один из забитых мячей восьмилетнему болельщику парижан Люка. Отправив мяч в сетку, Мбаппе показал надпись на футболке "Люка, будь смелым, я с тобой".

"Be brave Lucas, I am with you."



Kylian Mbappe sends a message to a young PSG fan who is battling cancer after scoring the opening goal vs Nimes pic.twitter.com/aDM0NhsINV — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 16, 2020

Эта победа позволила ПСЖ догнать "Ренн" по очкам (у команд – по 15 пунктов) и обойти конкурента по дополнительным показателям. У подопечных Томаса Тухеля разница мячей 16:3, у "Ренна" – 15:8. Также столичные ребята выиграли пять матчей, а соперник в борьбе за лидерство – четыре.

Нем – ПСЖ видеообзор матча