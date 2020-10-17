Дубль Мбаппе принес победу ПСЖ над "Нимом", футболист посвятил гол 8-летнему мальчику
После матчей сборных в Лиге наций на арены Европы возвращаются национальные чемпионаты. Во Франции ПСЖ разорвал на части "Ним" (4:0) и стал лидером Лиги 1.
Ним – ПСЖ 0:4
Голы: Мбаппе, 32, 83, Флоренци, 77, Сарабия, 88
Удаление: Ландр, 12 (Ним)
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С 12-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления защитника. В отсутствие дисквалифицированного Неймара роль лидера взял на себя Килиан Мбаппе. Форвард открыл счет на 33-й минуте, а затем еще раз отличился на 83-й.
Также в концовке "Ним" огорчили итальянец Алессандро Флоренци и испанец Пабло Сарабия.
Мбаппе посвятил один из забитых мячей восьмилетнему болельщику парижан Люка. Отправив мяч в сетку, Мбаппе показал надпись на футболке "Люка, будь смелым, я с тобой".
Эта победа позволила ПСЖ догнать "Ренн" по очкам (у команд – по 15 пунктов) и обойти конкурента по дополнительным показателям. У подопечных Томаса Тухеля разница мячей 16:3, у "Ренна" – 15:8. Также столичные ребята выиграли пять матчей, а соперник в борьбе за лидерство – четыре.
Нем – ПСЖ видеообзор матча
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