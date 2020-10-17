Після матчів збірних у Лізі націй на арени Європи повертаються національні чемпіонати. У Франції ПСЖ розірвав на частини "Нім" (4:0) і став лідером Ліги 1.

Нім – ПСЖ 0:4

Голи: Мбаппе, 32, 83, Флоренці, 77, Сарабія, 88

Вилучення: Ландр, 12 (Нім)

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З 12-ї хвилини господарі грали в меншості після вилучення захисника. За відсутності дискваліфікованого Неймара роль лідера узяв на себе Кіліан Мбаппе. Форвард відкрив рахунок на 33-й хвилині, а потім ще раз відзначився на 83-й.

Також в кінцівці "Нім" засмутили італієць Алессандро Флоренці та іспанець Пабло Сарабія.

Мбаппе присвятив один із забитих м'ячів восьмирічному вболівальнику парижан Люці. Відправивши м'яч у сітку, Мбаппе показав напис на футболці "Люка, будь сміливим, я з тобою".

"Be brave Lucas, I am with you."



Kylian Mbappe sends a message to a young PSG fan who is battling cancer after scoring the opening goal vs Nimes pic.twitter.com/aDM0NhsINV — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 16, 2020

Ця перемога дозволила ПСЖ наздогнати "Ренн" за очками (у команд – по 15 пунктів) і обійти конкурента за додатковими показниками. У підопічних Томаса Тухеля різниця м'ячів 16:3, у "Ренна" – 15:8. Також столичні хлопці виграли п'ять матчів, а суперник в боротьбі за лідерство – чотири.

Нім – ПСЖ відеоогляд матчу