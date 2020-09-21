Один из матчей третьей лиги Бразилии закончился скандалом. Футболисты "Трезе" набросились на рефери, который зафиксировал нарушение правил, поэтому в драку пришлось вмешиваться полиции.

Поединок между "Манаусом" и "Трезе" больше запомнился не игрой, а дракой в матче, информирует 24 канал.

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Драка футболистов и полиции

Первыми счет в матче открыли гости – 1:0. Такой счет продержался до компенсированных арбитром минут к основному времени. В конце поединка хозяева бросились вперед, чтобы сравнять счет, футболистам "Трезе" все же удалось реализовать один из моментов.

Боковой арбитр усмотрел нарушение правил со стороны футболиста "Манауса", но впоследствии изменил свое решение.

Футболисты "Трезе" возмутились такому решению рефери и побежали к нему выяснять отношения. Правда, свое недовольство они объясняли не только словесно, но и физически.

Поэтому в драку пришлось вмешиваться полиции, которая была на матче, но это не испугало игроков. Один из футболистов "Трезе" ударил правоохранителя, что привело к массовой стычке. В итоге копы использовали слезоточивый газ и дубинки, чтобы успокоить игроков.

Сам матч же завершился ничьей 1:1. Интересно, что матч "Трезе" доигрывал с 8 футболистами на поле.

Драка футболистов и полиции смотрите видео