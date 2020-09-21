Один із матчів третьої ліги Бразилії закінчився скандалом. Футболісти "Трезе" накинулись на рефері, який зафіксував порушення правил, тому у сутичку прийшлось втручатись поліції.

Поєдинок між "Манаусом" та "Трезе" більше запам'ятався не грою, а сутичкою у матчі, інформує 24 канал.

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Сутичка футболістів та поліції

Першими рахунок у матчі відкрили гості – 1:0. Такий рахунок протримався до компенсованих арбітром хвилин до основного часу. Наприкінці поєдинку господарі кинулись вперед, щоб зрівняти рахунок, футболістам "Трезе" таки вдалось реалізувати один із моментів.

Але боковий арбітр угледів порушення правил зі сторони футболіста "Манауса", але згодом змінив своє рішення.

Футболісти "Трезе" обурились такому рішенню рефері та побігли до нього виясняти стосунки. Щоправда, своє невдоволення вони пояснювали не лише словесно, а й фізично.

Тому у сутичку прийшлось втручатись поліції, яка була на матчі, але це не злякало гравців. Один із футболістів "Трезе" вдарив правоохоронця, що призвело до масової сутички. У підсумку копи використовували сльозогінний газ та палки, щоб заспокоїти гравців.

Сам матч таки завершився нічиєю 1:1. Цікаво, що матч "Трезе" догравав маючи на полі 8 футболістів.

Сутичка футболістів та поліції дивіться відео