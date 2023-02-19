В воскресенье, 19 февраля, в ОАЭ стартует престижный теннисный турнир категории WTA1000 – Dubai Duty Free Championships. Участие в нем примут 56 топ-теннисисток мира.

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Среди них будет и четыре украинки. Две из них получили прямые путевки на этот турнир – Ангелина Калинина и Марта Костюк, которой достался Wild Card. Еще двум теннисисткам удалось пройти квалификацию.

Кто будет представлять Украину

Так, четвертая ракетка Украины Даяна Ястремская не проиграла ни одного сета в отборе, пройдя итальянку Сару Эррани и американку Лорен Дэвис. Между прочим, последняя имела самый лучший рейтинг из всех участниц квалификации.

Также вышла в основную сетку Dubai Duty Free Championships и Катарина Завацкая. Уроженка Луцка оставила за бортом известную американку Мэддисон Бренгл и румынку Стефанию Божику. Уже в воскресенье свои игры играют Костюк и Ястремская.

Первой будет противостоять теннисистка из Турции Ипек Оз, которой тоже достался Wild Card. В свою очередь соперницей Даяны была вторая ракетка Франции Ализе Корне. Впрочем, одесситка без проблем ее преодолела (6:2 / 6:3). Ее следующей соперницей может стать Ангелина Калинина.

Остальные две украинки выйдут на корт в понедельник, 20 февраля. Катарина Завацкая будет противостоять 14-й ракетке мира Елене Остапенко из Латвии. Калининой же придется сыграть с №11 рейтинга WTA Вероникой Кудерметовой, которая не представляет ни одну страну.

Расписание матчей украинок в первом круге Dubai Duty Free Championships:

19 февраля, 10:10 . Даяна Ястремская – Ализе Корне 6:2 / 6:3

. Даяна Ястремская – Ализе Корне 6:2 / 6:3 19 февраля, 18:40. Марта Костюк – Ипек Оз

Марта Костюк – Ипек Оз 20 февраля, 10:00 . Ангелина Калинина – Вероника Кудерметова

. Ангелина Калинина – Вероника Кудерметова 20 февраля, 17:00. Екатерина Заватько – Елена Остапенко

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Стоит отметить, что из топ-теннисисток мира турнир пропустит разве что туниску Онс Джабер, которая залечивает травму. Фавориткой Dubai Duty Free Championships ожидается первая ракетка мира Ига Швентек. Коэффициент ее победы составляет 2,50.

Ее главной соперницей является спортсменка без страны Арина Соболенко (4,50). Чуть более низкие шансы у американки Джессики Пегулы (11,00) и казашки Елена Рыбакиной (12,00). Что касается украинок, то на триумф Костюк принимаются ставки за 65,00, а Калининой – 85,00.