У неділю, 19 лютого, в ОАЕ стартує престижний тенісний турнір категорії WTA1000 – Dubai Duty Free Championships. Участь у ньому візьмуть 56 топ-тенісисток світу.

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Серед них буде і чотири українки. Дві з них отримали прямі путівки на цей турнір – Ангеліна Калініна та Марта Костюк, якій дістався Wild Card. Ще двом тенісисткам вдалось пройти кваліфікацію.

Хто представлятиме Україну

Так, четверта ракетка України Даяна Ястремська не програла жодного сету у відборі, пройшовши італійку Сару Еррані та американку Лорен Девіс. Між іншим, остання мала найкращий рейтинг з усіх учасниць кваліфікації.

Також вийшла до основної сітки Dubai Duty Free Championships і Катаріна Завацька. Уродженка Луцька залишила за бортом відому американку Меддісон Бренгл та румунку Стефанію Божику. Вже у неділю свої ігри відіграють Костюк та Ястремська.

Першій буде протистояти тенісистка з Туреччини Іпек Оз, якій теж дістався Wild Card. У свою чергу суперницею Даяни була друга ракетка Франції Алізе Корне. Втім одеситка без проблем її подолала (6:2 / 6:3). Її наступною суперницею може стати Ангеліна Калініна.

Інші дві українки вийдуть на корт у понеділок, 20 лютого. Катаріна Завацька протистоятиме 14-ій ракетці світу Олені Остапенко з Латвії. Натомість Калініній доведеться зіграти з №11 рейтингу WTA Веронікою Кудерметової, яка не представляє жодну країну.

Розклад матчів українок у першому колі Dubai Duty Free Championships:

19 лютого, 10:10 . Даяна Ястремська – Алізе Корне 6:2 / 6:3

. Даяна Ястремська – Алізе Корне 6:2 / 6:3 19 лютого, 18:40. Марта Костюк – Іпек Оз

Марта Костюк – Іпек Оз 20 лютого, 10:00 . Ангеліна Калініна – Вероніка Кудерметова

. Ангеліна Калініна – Вероніка Кудерметова 20 лютого, 17:00. Катаріна Завацька – Олена Остапенко

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Варто відзначити, що з топ-тенісисток світу турнір пропустить хіба що туніска Онс Джабер, яка заліковує травму. Фавориткою Dubai Duty Free Championships очікувано є перша ракетка світу Іга Швьонтек. Коефіцієнт на її перемогу становить 2,50.

Її головною суперницею є спортсменка без країни Аріна Соболенко (4,50). Трохи нижчі шанси у американки Джесіки Пегули (11,00) та казашки Олена Рибакіної (12,00). Що ж стосується українок, то на тріумф Костюк приймаються ставки за 65,00, а Калініної – 85,00.