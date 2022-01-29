Дружба с россиянином: в Польше сообщили о причинах отказа сборной от услуг Шевченко
29 января 2022 , 09:46Читати новину українською
Источник:Przegląd Sportowy
Украинский тренер Андрей Шевченко ищет себе работу после увольнения из Дженоа. Но итальянский клуб не спешит разрывать с украинцем контракт. Хотя Шеву очень хочет видеть сборная Польши.
Украинцу не удалось договориться с Дженоа относительно досрочного расторжения контракта, поэтому кандидатура нашего специалиста перестала быть актуальной. Однако, не только это беспокоило поляков.
К слову Дженоа отказалась идти на уступки Шевченко: сборная Польши определилась с тренером
Как отмечает издание, Шевченко русскоязычный, живет в Лондоне и дружит с российским олигархом Романом Абрамовичем, что перед матчем плей-офф квалификации к ЧМ-2022 со сборной России вызвало бы немало вопросов и несло бы в себе определенные риски.
Тренерская карьера Шевченко
- Последним местом работы Шевченко была Дженоа, где украинец проработал два месяца. Во главе "Россоблу" легенда украинского футбола провел 11 игр. Статистические показатели таковы: одна победа, три ничьих, семь поражений. За эти матчи команда пропустила 18 мячей, при этом забила всего пять раз.
- Последняя игра Шевченко у руля Дженоа состоялась против Милана в Кубке Италии и закончилась поражением 1:3 и вылетом на стадии 1/8 финала.
- 45-летний Шевченко ранее не имел опыта клубной тренерской работы. С 2016-го по 2021 год бывший нападающий возглавлял сборную Украины, с которой не сумел выйти на ЧМ-2018, но прошел отбор на Чемпионат Европы 2020, выиграв группу и не потерпев ни одного поражения в квалификации.