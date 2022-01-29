Украинцу не удалось договориться с Дженоа относительно досрочного расторжения контракта, поэтому кандидатура нашего специалиста перестала быть актуальной. Однако, не только это беспокоило поляков.

К слову Дженоа отказалась идти на уступки Шевченко: сборная Польши определилась с тренером

Как отмечает издание, Шевченко русскоязычный, живет в Лондоне и дружит с российским олигархом Романом Абрамовичем, что перед матчем плей-офф квалификации к ЧМ-2022 со сборной России вызвало бы немало вопросов и несло бы в себе определенные риски.

Тренерская карьера Шевченко