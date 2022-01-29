Українцю не вдалось домовитись з Дженоа щодо дострокового розірвання контракту, тож кандидатура нашого фахівця перестала бути актуальною. Однак, не лише це непокоїло поляків.
До слова Дженоа відмовилася йти на поступки Шевченку: збірна Польщі визначилася з тренером
Як зазначає видання, Шевченко російськомовний, мешкає у Лондоні і товаришує з російським олігархом Романом Абрамовичем, що перед матчем плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 зі збірною Росії викликало б чимало запитань і несло б у собі певні ризики.
Тренерська кар'єра Шевченка
- Останнім місцем роботи Шевченка була Дженоа, де українець пропрацював два місяці. На чолі "Россоблу" легенда українського футболу провів 11 ігор. Статистичні показники такі: одна перемога, три нічиї, сім поразок. За ці матчі команда пропустила 18 м'ячів, при цьому забила лише п'ять разів.
- Остання гра Шевченка біля керма Дженоа відбулася проти Мілана у Кубку Італії та закінчилася поразкою 1:3 та вильотом на стадії 1/8 фіналу.
- 45-річний Шевченко раніше не мав досвіду клубної тренерської роботи. З 2016-го по 2021 рік екснападник очолював збірну України, з якою не зумів вийти на ЧС-2018, але пройшов відбір на чемпіонат Європи 2020, вигравши групу і не зазнавши жодної поразки у кваліфікації.