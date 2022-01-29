Українцю не вдалось домовитись з Дженоа щодо дострокового розірвання контракту, тож кандидатура нашого фахівця перестала бути актуальною. Однак, не лише це непокоїло поляків.

До слова Дженоа відмовилася йти на поступки Шевченку: збірна Польщі визначилася з тренером

Як зазначає видання, Шевченко російськомовний, мешкає у Лондоні і товаришує з російським олігархом Романом Абрамовичем, що перед матчем плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 зі збірною Росії викликало б чимало запитань і несло б у собі певні ризики.

Тренерська кар'єра Шевченка