В Англии проходят поединки 21 тура АПЛ. В первой игре уикенда Ливерпуль и Челси расписали нулевую ничью, а позже были отыграны еще четыре встречи. 24 канал.

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В одной из них Астон Вилла принимала главного аутсайдера сезона Саутгемптона. Первый тайм не был богат моментами, а на 42 минуте матч пришлось остановить.

Дело в том, что делегаты встречи заметили над полем стадиона "Сент-Мэри" летающий беспилотный дрон. Судья прервал поединок из-за угрозы безопасности и отправил футболистов в подтрибунное помещение.

Дрон на матче АПЛ:

Un drone survole le St Mary's Stadium en plein match

Match interrompu entre Southampton et Aston Villa



( @CanalplusFoot ) pic.twitter.com/hwrIj8iPbL - Passion Foot (@PassionFootn) January 21, 2023

Игра возобновилась через десять минут. Астон Вилла смогла все-таки дожать "святых", победный гол записал на свой счет Олли Уоткинс.

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Для Саутгемптона это седьмое поражение в последних 8 играх АПЛ. Команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице, но расстояние от спасательной зоны составляет два балла. Астон Вилла наоборот выиграла три из четырех прошлых матчей и поднялась на 11 место.