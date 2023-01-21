У Англії проходять поєдинки 21 туру АПЛ. В першій грі вікенду Ліверпуль та Челсі розписали нульову нічию, а пізніше були відіграні ще чотири зустрічі, пише 24 канал.

До теми Челсі та Ліверпуль розписали "суху" мирову на "Енфілді", Мудрик дебютував в АПЛ

В одній з них Астон Вілла приймала головного аутсайдера сезону Саутгемптон. Перший тайм не був багатим на моменти, а на 42 хвилині матч довелось зупинити.

Річ у тому, що делегати зустрічі помітили над полем стадіону "Сент-Мері" літаючий безпілотний дрон. Суддя перервав поєдинок через загрозу безпеки і відправив футболістів у підтрибунне приміщення.

Дрон на матчі АПЛ:

Гра поновилась за десять хвилин. Астон Вілла змогла все ж таки дотиснути "святих", переможний гол записав на свій рахунок Оллі Воткінс.

Читайте також Арсенал несеться до золота АПЛ, але МЮ має намір знову зупинити команду Зінченка

Для Саутгемптона це сьома поразка в останніх 8-ми іграх АПЛ. Команда посідає останню сходинку в турнірній таблиці, але відстань від рятівної зони складає два бали. Астон Вілла ж навпаки виграла три з чотирьох минулих матчів та піднялась на 11 місце.