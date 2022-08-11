Фигуристов Дробязко и Ванагаса лишили государственных наград из-за участия в шоу в сочі

Литовские фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас примут участие в российском шоу, которое организует Татьяна Навка – жена Дмитрия Пескова. Президент Литвы Гитанас Науседа уже отреагировал на это.

Науседа: Плевок в память об убитых младенцах

Гитанас Науседа подписал указ о лишении государственных наград фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса из-за их участия в шоу в российском сочи.

До теми Литовську фігуристку можуть позбавити громадянства через участь у шоу дружини пєскова

Фигуристов лишили ордена Великого князя Литовского Гядиминаса 5-й степени.

Я не сомневаюсь, что танцевальная пара на льду была отличными спортсменами, но заслуги перед Литовским государством, за которые их оценили еще в 2000 году, они стерли своим циничным поступком – участием в коммерческом шоу в сочи в то время, когда в Украине на войне проливается кровь невинных людей. В лучшем случае – это политическая куриная слепота, в худшем – плевок в память об убитых младенцах, детях, женщинах и стариках,

– отметил президент Литвы.

Он также добавил, что участие фигуристов в российском шоу является жалким фарсом.

"Это выглядит как жалкий фарс, учитывая нынешний контекст. Закон не предусматривает реверса – процедуры лишения гражданства за очернение имени Литвы, а значит, мы должны инициировать изменения в правовых актах. Демократия должна уметь защищаться, иначе это уже не демократия", – заявил Науседа.

Что известно о фигуристах