Фигуристов Дробязко и Ванагаса лишили государственных наград из-за участия в шоу в сочі
Источник:фейсбук Гитанаса Науседы
Литовские фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас примут участие в российском шоу, которое организует Татьяна Навка – жена Дмитрия Пескова. Президент Литвы Гитанас Науседа уже отреагировал на это.
Науседа: Плевок в память об убитых младенцах
Гитанас Науседа подписал указ о лишении государственных наград фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса из-за их участия в шоу в российском сочи.
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Фигуристов лишили ордена Великого князя Литовского Гядиминаса 5-й степени.
Я не сомневаюсь, что танцевальная пара на льду была отличными спортсменами, но заслуги перед Литовским государством, за которые их оценили еще в 2000 году, они стерли своим циничным поступком – участием в коммерческом шоу в сочи в то время, когда в Украине на войне проливается кровь невинных людей. В лучшем случае – это политическая куриная слепота, в худшем – плевок в память об убитых младенцах, детях, женщинах и стариках,
– отметил президент Литвы.
Он также добавил, что участие фигуристов в российском шоу является жалким фарсом.
"Это выглядит как жалкий фарс, учитывая нынешний контекст. Закон не предусматривает реверса – процедуры лишения гражданства за очернение имени Литвы, а значит, мы должны инициировать изменения в правовых актах. Демократия должна уметь защищаться, иначе это уже не демократия", – заявил Науседа.
Что известно о фигуристах
- Мелко родилась в москве, но после распада СССР представляла Литву вместе со своим будущим мужем Повиласом Ванагасом – они являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2000 года в танцах на льду.
- Шоу татьяны навки, супруги пресс-секретаря президента россии, в котором анонсировано участие Дробязко и Ванагаса, запланировано на август и сентябрь.
- Напомним, что олимпийский чемпион по фигурному катанию на коньках Виктор Петренко принял участие в ледовом шоу "Аленький цветочек" в российском сочи в июле 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский лишил стипендии украинского фигуриста.