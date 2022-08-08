Скандал с Петренко возник после того, как он принял участие в ледовом шоу "Аленький цветочек" в российском сочи в июле 2022 года. Это шоу организует татьяна навка – жена дмитрия пескова, который является пресс-секретарем российского диктатора владимира путина.

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Участие Петренко вызвало немалый гнев в Украине. Ведь он в то время был вице-президентом Украинской федерации фигурного катания (УФФК). И решился на выступление в россии, несмотря на то, что в феврале 2022 года эта страна совершила полномасштабное военное вторжение в Украину. При этом, что к началу войны он находился в Украине, но после этого сумел выехать в россию для участия в шоу.

Сразу после этого его поступок был осужден Национальным олимпийским комитетом и Украинской федерацией фигурного катания. Петренко сразу же уволили из УФФК.

Прежде 28 июня 2022 года Виктору Петренко назначили президентскую стипендию в размере четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц как победителю Олимпийских игр. После скандала 8 августа 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский лишил Петренко президентской стипендии из-за посещения россии и выступления на территории страны-агрессора после начала полномасштабной войны.

Кроме того, в Офисе Президента отметили, что Виктор Петренко "прекратил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и деятельности по развитию общественного физкультурно-спортивного движения. Учитывая указанное, УФФК внесла в Министерство молодежи и спорта представление о лишении его государственной стипендии".