Науседа: Плювок на згадку про вбитих немовлят
Гітанас Науседа підписав указ про позбавлення державних нагород фігуристів Маргарити Дроб’язко та Повіласа Ванагаса через їх участь у шоу в російському сочі.
До теми Литовську фігуристку можуть позбавити громадянства через участь у шоу дружини пєскова
Фігуристів позбавили ордену Великого князя Литовского Гядімінаса 5-го ступеня.
Я не сумніваюся, що танцювальна пара на льоду була чудовими спортсменами, але заслуги перед Литовською державою, за які їх оцінили ще у 2000 році, вони стерли своїм цинічним вчинком – участю в комерційному шоу в сочі в той час, коли в Україні на війні проливається кров безневинних людей. У кращому випадку – це політична куряча сліпота, у гіршому – плювок на згадку про вбитих немовлят, дітей, жінок і старих,
– зазначив президент Литви.
Він також додав, що участь фігуристів у російському шоу є жалюгідним фарсом.
"Це виглядає як жалюгідний фарс, враховуючи нинішній контекст. Закон не передбачає реверсу – процедури позбавлення громадянства за очорнення імені Литви, а отже ми маємо ініціювати зміни у правових актах. Демократія повинна вміти захищатися, інакше це вже не демократія", – заявив Науседа.
Що відомо про фігуристів
- Дроб'язко народилася у москві, але після розпаду СРСР представляла Литву разом зі своїм майбутнім чоловіком Повіласом Ванагасом – вони є бронзовими призерами чемпіонату світу 2000 року у танцях на льоду.
- Шоу Тетяни Навки, дружини прессекретаря президента росії, в якому анонсовано участь Дробязко і Ванагаса, заплановано на серпень і вересень.
-
Нагадаємо, що олімпійський чемпіон з фігурного катання на ковзанах Віктор Петренко взяв участь у льодовому шоу "Аленький цветочек" у російському сочі в липні 2022 року. Президент України Володимир Зеленський позбавив стипендії українського фігуриста.