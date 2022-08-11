Науседа: Плювок на згадку про вбитих немовлят

Гітанас Науседа підписав указ про позбавлення державних нагород фігуристів Маргарити Дроб’язко та Повіласа Ванагаса через їх участь у шоу в російському сочі.

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Я не сумніваюся, що танцювальна пара на льоду була чудовими спортсменами, але заслуги перед Литовською державою, за які їх оцінили ще у 2000 році, вони стерли своїм цинічним вчинком – участю в комерційному шоу в сочі в той час, коли в Україні на війні проливається кров безневинних людей. У кращому випадку – це політична куряча сліпота, у гіршому – плювок на згадку про вбитих немовлят, дітей, жінок і старих,

– зазначив президент Литви.

Він також додав, що участь фігуристів у російському шоу є жалюгідним фарсом.

"Це виглядає як жалюгідний фарс, враховуючи нинішній контекст. Закон не передбачає реверсу – процедури позбавлення громадянства за очорнення імені Литви, а отже ми маємо ініціювати зміни у правових актах. Демократія повинна вміти захищатися, інакше це вже не демократія", – заявив Науседа.

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