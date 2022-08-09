"Это предательство всего того, против чего борется народ Украины"
Из-за участия Дробязко в российском шоу ее могут лишить гражданства Литвы. Министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис прокомментировал этот инцидент.
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Я бы обсудил это и, вероятно, согласился. Я считаю, что это предательство всего того, против чего борется народ Украины, против чего выступает Литва, Европейский Союз, все наши партнеры – это предательство всех этих действий. Я думаю, что это следовало оценить, прежде чем делать эти шаги. Я не могу это никоим образом оправдывать или путать танец с политикой или войной,
– подчеркнул министр.
Что известно о фигуристке
Дробязко родилась в москве, но после распада СССР представляла Литву вместе со своим будущим мужем Повиласом Ванагасом – они являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2000 года в танцах на льду.
Шоу татьяны навки, супруги пресс-секретаря президента россии, в котором анонсировано участие Дробязко и Ванагаса, запланировано на август и сентябрь.
Как Петренко выступал в россии
- Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский лишил стипендии украинского фигуриста, олимпийского чемпиона по фигурному катанию на коньках Виктора Петренко.
- Он принял участие в ледовом шоу "Аленький цветочек" в российском сочи в июле 2022 года. Это шоу организует татьяна навка – жена дмитрия пескова, который является представителем российского диктатора владимира путина.
- Его участие в российском шоу вызвало большой резонанс и возмущение в Украине. Поскольку Петренко в то время был вице-президентом Украинской федерации фигурного катания (УФФК).