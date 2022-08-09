"Это предательство всего того, против чего борется народ Украины"

Из-за участия Дробязко в российском шоу ее могут лишить гражданства Литвы. Министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис прокомментировал этот инцидент.

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Я бы обсудил это и, вероятно, согласился. Я считаю, что это предательство всего того, против чего борется народ Украины, против чего выступает Литва, Европейский Союз, все наши партнеры – это предательство всех этих действий. Я думаю, что это следовало оценить, прежде чем делать эти шаги. Я не могу это никоим образом оправдывать или путать танец с политикой или войной,

– подчеркнул министр.

Что известно о фигуристке

Дробязко родилась в москве, но после распада СССР представляла Литву вместе со своим будущим мужем Повиласом Ванагасом – они являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2000 года в танцах на льду.

Шоу татьяны навки, супруги пресс-секретаря президента россии, в котором анонсировано участие Дробязко и Ванагаса, запланировано на август и сентябрь.

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