"Це зрада всього того, проти чого бореться народ України"

Через участь Дроб'язко у російському шоу її можуть позбавити громадянства Литви. Міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс прокоментував цей інцидент.

До теми Зеленський позбавив олімпійського чемпіона президентської стипендії через ганебний вчинок

Я б обговорив це і, мабуть, погодився. Я вважаю, що це зрада всього того, проти чого бореться народ України, проти чого виступає Литва, Європейський Союз, усі наші партнери – це зрада всіх тих дій. Я думаю, що це слід було оцінити, перш ніж робити ці кроки. Я не можу це жодним чином виправдовувати або плутати танець з політикою чи з війною,

– наголосив міністр.

Що відомо про фігуристку

Дроб'язко народилася у москві, але після розпаду СРСР представляла Литву разом зі своїм майбутнім чоловіком Повіласом Ванагасом – вони є бронзовими призерами чемпіонату світу 2000 року у танцях на льоду.

Шоу Тетяни Навки, дружини прессекретаря президента росії, в якому анонсовано участь Дробязко і Ванагаса, заплановано на серпень і вересень.

Як Петренко виступав в росії

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський позбавив стипендії українського фігуриста, олімпійського чемпіона з фігурного катання на ковзанах Віктора Петренка.

Він взяв участь у льодовому шоу "Аленький цветочек" у російському сочі в липні 2022 року. Це шоу організовує татьяна навка – дружина дмітрія пєскова, який є речником російського диктатора владіміра путіна.

Його участь у російському шоу викликала неабиякий резонанс та обурення в Україні. Оскільки Петренко на той час був віцепрезидентом Української федерації фігурного катання (УФФК).