В матче 28-го тура Ла Лиги Реал потерпел поражение на "Сантьяго Бернабеу" от Вильярреала (2:3). Эмоции били через край не только во время матча, но и после финального свистка.

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Вальверде отомстил за оскорбление семьи

По сообщению Marca, хавбек "сливочных" Вальверде устроил потасовку с Баэна на стоянке клубного автобуса Вильярреала. Уругваец ударил испанца, когда тот шел к автобусу после игры.

Причиной потасовки стало оскорбление семьи Вальверде. Конфликт между игроками начался во время матча 1/8 финала Кубка Испании, состоявшегося в январе этого года. В одном из эпизодов Баэна толкнул Вальверде и сказал: "Плачь теперь, что твой сын не родится". Во время матча Ла Лиги испанец произнес нечто подобное. Именно эти слова разозлили уругвайца.

Дело в том, что в начале года Вальверде и его супруга Мина Бонино были близки к потере ребенка во время беременности. Поэтому своими оскорблениями Баэна пересек черту. Обычно сдержанный Вальверде не мог утолить эмоции.

Во время матча Реал – Вильярреал между игроками произошла стычка при первом столкновении. Вальверде появился на поле на 59-й минуте, а Баэн был заменен лишь в компенсированное время второго тайма.

Ожидается, что оба футболиста осудят произошедшее. Как объяснил свое поведение Вальверде, он поступил так ради семьи.

Отметим, что уже 12 апреля Реал сыграет в первом четвертьфинальном матче против лондонского "Челси". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.