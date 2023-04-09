У матчі 28-го туру Ла Ліги Реал зазнав поразки на "Сантьяго Бернабеу" від Вільярреалу (2:3). Емоції били через край не лише під час матчу, але й після фінального свистка.

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Вальверде помстився за образу родини

За повідомленням Marca, хавбек "вершкових" Вальверде влаштував бійку з Баена на стоянці клубного автобуса Вільярреалу. Уругваєць вдарив іспанця, коли той йшов до автобуса після гри.

Причиною бійки стала образа родини Вальверде. Конфлікт між гравцями розпочалося під час матчу 1/8 фіналу Кубка Іспанії, який відбувся у січні цього року. В одному з епізодів Баена штовхнув Вальверде та сказав: "Плач тепер, що твій син не народиться". Під час матчу Ла Ліги іспанець вимовив щось подібне. Саме ці слова розлютили уругвайця.

Річ у тім, що на початку року Вальверде та його дружина Міна Боніно були близькими до втрати дитини під час вагітності. Тож своїми образами Баена перетнув межу. Зазвичай стриманий Вальверде не міг втамувати емоції.

Під час матчу Реал – Вільярреал між гравцями сталася сутичка при першому ж зіткненні. Вальверде з'явився на полі на 59-й хвилині, а Баена був замінений лише в компенсований час другого тайму.

Очікується, що обидва футболісти засудять те, що сталося. Як пояснив свою поведінку Вальверде, він вчинив так заради родини.

Зазначимо, що вже 12 квітня Реал зіграє у першому чвертьфінальному матчі проти лондонського Челсі. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.