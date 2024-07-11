Лидер Ливерпуля полез в массовую драку фанатов и получил по голове: зашкварное видео с Копа Америка

Дарвин Нуньес решил отыграться на фанатах Колумбии после провала в полуфинале Копа Америка. Впрочем один из болельщиков не пожалел нападающего.

На Копа Америка-2024 определились финалисты соревнования. В первом полуфинале Аргентина одолела Канаду, тогда как во втором победу праздновала Колумбия, пишет 24 Канал.

По теме Определились финалисты Копа Америка-2024: кто станет на пути Месси к новому трофею с Аргентиной

Лидер Ливерпуля опозорился

"Кофейные" минимально переиграли сборную Уругвая благодаря голу Лермы. При этом подопечные Лоренсо второй тайм провели в меньшинстве. Похоже, поражение вывело из эмоционального строя игроков "селесте".

После финального свистка на трибунах стала массовая драка между фанатами обеих команд. Сначала болельщики бросались стаканами, а затем перешли к рукопашному бою.

К драке присоединились трое лидеров сборной Уругвая – Дарвин Нуньес, Хосе Мария Хименес и Рональд Араухо. Особенно заметным был нападающий Ливерпуля, который активно полез в драку с фанатом Колумбии.

Видео драки с участием Дарвина Нуньеса:

Впрочем, для Дарвина все закончилось не так хорошо, как он себе представлял. Один из болельщиков ударил лидера Ливерпуля по голову, после чего тот упал. В конце концов правоохранителям удалось успокоить ситуацию.

Читайте также Месси – второй в рейтинге бомбардиров сборных: сколько голов еще до Роналду

Отметим, что финал Копа Америка Аргентина – Колумбия состоится в ночь на 15 июля в Майами на "Хард Рок Стэдиум". Начало – в 03:00 по киевскому времени.