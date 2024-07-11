На Копа Америка-2024 визначились фіналісти змагання. У першому півфіналі Аргентина здолала Канаду, тоді як у другому перемогу святкувала Колумбія, пише 24 Канал. До теми Визначились фіналісти Копа Америка-2024: хто стане на шляху Мессі до нового трофею з Аргентиною Лідер Ліверпуля осоромився "Кавові" мінімально переграли збірну Уругваю завдяки голу Лерми. При цьому підопічні Лоренсо другий тайм провели у меншості. Схоже, поразка вивела з емоційного ладу гравців "селесте". Після фінального свистка на трибунах стала масова бійка між фанатами обох команд. Спочатку вболівальники кидались стаканами, а потім перейшли до рукопашного бою. До бійки долучились троє лідерів збірної Уругваю –Дарвін Нуньєс, Хосе Марія Хіменес та Рональд Араухо. Особливо помітним був нападник Ліверпуля, який активно поліз у бійку з фанатом Колумбії. Відео бійки за участю Дарвіна Нуньєса: Втім, для Дарвіна все закінчилось не так добре, як він собі уявляв. Один із вболівальників вдарив лідера Ліверпуля по голову, після чого той впав. Зрештою правоохоронцям вдалось заспокоїти ситуацію. Читайте такожМессі – другий у рейтингу бомбардирів збірних: скільки голів ще до Роналду Відзначимо, що фінал Копа Америка Аргентина –Колумбія відбудеться в ніч проти 15 липня у Маямі на "Хард Рок Стедіум". Початок –о 03:00 за київським часом.