Звезда английского футбола потролил Тухеля и Конте из-за схватки, вспомнив реванш Усик – Джошуа

Главный тренер Челси Томас Тухель и наставник Тоттенхэма Антонио Конте чуть не сразились в конце матча 2-го тура Английской Премьер-лиги. Главный судья поединка показал обоим тренерам красную карточку.

Линекер посоветовал тренерам попробовать свои силы в боксе

Известный футболист сборной Англии Гарри Линекер иронически прокомментировал инцидент, возникший между главными тренерами Челси и Тоттенхэмом Томасом Тухелем и Антонио Конте.

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Есть ли шанс, что Тухель против Конте попадет в андеркард Усик – Джошуа?

– написал он, добавив афишу реванша Усик – Джошуа.

Тренерская дуэль

Реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии. Для Александра это будет первая защита своих чемпионских титулов – WBA, WBO и IBF. Он отобрал их у Энтона в сентябре 2021 года.

В воскресенье, 14 августа, в центральном поединке 2-го тура Английской Премьер-лиги Челси и Тоттенхэм сыграли вничью (2:2). Гарри Кейн спас ничью для "шпор", забив головой после подачи углового на 90+6-й минуте.

Наставники двух команд устроили драку во время традиционного рукопожатия, но ее удалось быстро остановить благодаря находящимся рядом людям. Главный судья матча показал обоим тренерам красную карточку.

Первый конфликт между наставниками возник, когда гости сравняли счет еще в первый раз. После гола Хойбьерга на 68-й минуте Конте и Тухель сошлись головами, сказав друг друга несколько неприятных слов.