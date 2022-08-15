Тухель и Конте привлекли больше внимания к матчу Челси и Тоттенхэма, чем игроки на поле. Хотя и футболисты достаточно старались, и подарили настоящую интригу. Арбитр был вынужден добавить сразу шесть минут к основному времени во втором тайме, и на последней из них "шпоры" сумели сравнять счет, когда Кейн головой отправил мяч в ворота соперника.

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Но вспыльчивый характер между двумя тренерами проявился, когда гости сравняли счет еще в первый раз. После гола Хойбьерга на 68-й минуте Конте и Тухель сошлись головами, сказав друг друга несколько неприятных слов. За это получили по желтой карточке от арбитра.

А вот когда уже раздался финальный свисток, между ними произошла более серьезная стычка. Причиной тому стало рукопожатие после игры. На этот раз к ней активно присоединились все, кто в то время находился на поле.

Видео схватки Тухеля и Конте

Кончилось все тем, что арбитр встречи показал обоим наставникам по красной карточке.

"Я думал, что при рукопожатии вы смотрите друг другу в глаза. У него было другое мнение. Это все было ненужно, но многие вещи были также не нужны", – заявил после игры Тухель.

Конте в послематчевом комментарии заявил, что "Я не хочу комментировать ситуацию с Тухелем, это не самое главное. Если есть проблема, то исключительно между мной и ним".

Видеообзор матча Челси – Тоттенхэм