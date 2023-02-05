Российские футболисты спровоцировали драку на товарищеском турнире и получили ответ: видео

Любительский клуб из РФ вырвался в цивилизованный мир и показал свое подлинное лицо. Игроки команды постоянно оскорбляли соперников из Кыргызстана, которые не стали это терпеть.

из-за войны в Украине российский футбол изолировали от цивилизованного мира. Сборную России не допустили к отбору на ЧМ-2022 и Евро-2024, а клубам закрыли путь в еврокубки.

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Тем не менее, команды "из-за паребрика" пробиваются за границу, где показывают свое настоящее лицо. Так случилось с любительской командой 2Drots.

Россияне уехали в Казахстан на товарищеский медиатурнир в Астане. Там в одном из матчей клуб противостоял коллективу Top Team из Кыргызстана. Впрочем, эта игра не была доиграна.

Как сообщают казахские СМИ, россияне отличились неспортивным поведением и постоянно оскорбляли соперников. Те не стали терпеть наглость со стороны представителей страны-террористки и применили физическую силу.

Видео драки команд из России и Кыргызстана:

Арбитр же выписал команде Top Team четыре красных карточки, из-за чего киргизы всей командой покинули поле, отказываясь продолжать поединок. Россиянам же засчитали техническую победу.

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Напомним, что такое дикое поведение может повториться и на Олимпиаде-2024. МОК планирует дать разрешение россиянам и белорусам участвовать в Играх, хоть и под нейтральным флагом. Но отсутствие цивилизованного воспитания не скроешь под белым флагом.