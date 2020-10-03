Испанская "Барселона" официально представила американского новичка Сержиньо Деста. Драгоценное по меркам карантина приобретение каталонцев оконфузилось перед СМИ.

Дест, купленный у "Аякса" за 20 миллионов евро, был представлен на стадионе "Барселоны" – "Камп Ноу". Об этом сообщает 24 канал.

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Футболисты, которых представляет "Барселона", обычно пытаются жонглировать мячом и демонстрировать различные финты.

Но техника, видимо, не сильная сторона новобранца "Барселоны". Мяч отскакивал от Деста, как от дерева.

Что известно о Десте?

Воспитанник "Аякса". За главную команду он дебютировал в 2019 году. В предыдущем сезоне сыграл 36 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Он провел три матча за сборную США. Дест выступает на позиции левого защитника.

Официальное представление Деста – видео

Дест – не первый, кто оконфузился на представлении в "Барселоне"

Зимой 2020 года "Барселона" уже после закрытия трансферного окна получила право подписать нового нападающего из-за травмы Луиса Суареса.

Новичком каталонцев стал Мартин Брейтвейт из"Леганеса". Однако форвард не сумел произвести впечатление на официальном сайте.