Іспанська "Барселона" офіційно представила американського новачка Сержиньо Деста. Дорогоцінне по мірках карантину придбання каталонців осоромилося перед ЗМІ.

Дест, куплений в "Аякса" за понад 20 мільйонів євро, був представлений на стадіоні "Барселони" – "Камп Ноу". Про це повідомляє 24 канал.

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Футболісти, яких представляє "Барселона", зазвичай намагаються жонглювати м'ячем та демонструвати різні фінти.

Але техніка, мабуть, не сильна сторона новобранця "Барселони". М'яч відскакував від Деста, як від дерева.

Що відомо про Деста? Вихованець "Аякса". За головну команду він дебютував у 2019 році. У попередньому сезоні зіграв 36 матчів, забив два голи та віддав шість результативних передач. Він провів три матчі за збірну США. Дест виступає на позиції лівого захисника.

Офіційне представлення Деста – відео

Дест – не перший, хто осоромився на представленні у "Барселоні"

Взимку 2020 року "Барселона" вже після закриття трансферного вікна отримала право підписати нового нападника через травму Луїса Суареса.

Новачком каталонців став Мартін Брейтвейт з "Леганеса". Однак форвард не зумів вразити на офіційному представлені.