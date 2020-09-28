Испанская "Барселона" провела первый матч в чемпионате. Команда дома разгромила "Вильярреал".

Барселона – Вильярреал 4:0

Голы: Фати, 15, 19, Месси, 35 (пен), Торрес, 45+1 (авт)

Для "Барселоны" это был первый официальный матч в этом сезоне, поэтому дебютная игра для нового наставника команды Кумана. Несмотря на все скандалы, которые сопровождали "сине-гранатових" в это межсезонье, на атакующей мощи это мало отметилось.

В то же время Луис Суарес оформил дубль в первом же матче за "Атлетико": видео

Еще до перерыва в ворота "Вильярреала" влетело четыре гола. К двум из них приложился Ансу Фати. Он забил 15 и 19 минутах, оформив дубль.

Впоследствии юного игрока сбили в штрафной, и арбитр назначил пенальти. Удар с отметки реализовал Месси.

А когда уже шло компенсированное к первому тайму время, Пау Торрес срезал мяч в собственные ворота после прострела Месси.

Видеообзор матча Барселона – Вильярреал