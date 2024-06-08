"Матч можно занести в актив": форвард сборной Украины проанализировал поединок с Польшей

В пятницу, 7 июня, сборная Украины по футболу провела контрольный поединок с Польшей. Он состоялся в Варшаве на "Национальном стадионе".

Хозяева одержали победу со счетом 3:1. Поляки уже на 30-й минуте поединка шокировали "сине-желтых" забив 3 мяча, на что в конце первого тайма Украина ответила голом Артема Довбика.

Читайте также Были хорошие моменты, – Ребров оценил игру Украины в поединке против Польши

Комментарий Довбика после матча с Польшей

После финального свистка автор единственного забитого мяча "сине-желтых" прокомментировал поражение нашей национальной команды. Он заявил, что была тяжелая игра, в которой Польша очень хорошо сыграла на стандартах, поэтому сборной Украине нужно работать над этим аспектом и к следующему матчу она подготовится лучше.

Артем Довбик отметил, что Украина моментами демонстрировала очень хорошую игру и, несмотря на результат, этот поединок может занести себе в актив:

Мы хорошо контролировали мяч. Конечно, у нас были ошибки при стандартах – нужно над этим работать. Но в целом у нас были очень хорошие эпизоды, когда мы контролировали игру и выходили из-под прессинга. Этот матч можно занести в актив, но есть над чем работать.

Форвард добавил, что лучше ошибаться сейчас – в товарищеских матчах, пока есть время исправиться к Евро-2024. И именно работой над ошибками команда собирается заняться в ближайшие дни.

"Каждый футболист старается играть на все 100 процентов, никто не любит проигрывать. Проанализируем эту игру, подготовимся и будем выглядеть лучше в следующих матчах. Главный вывод – работа над стандартами. Пропустили 2 или 3 мяча со стандартов, поэтому надо работать", – сказал Довбик.

. Гол в ворота сборной Польши стал девятым для Артема Довбика в составе национальной сборной. По этому показателю он вошел в топ-10 лучших бомбардиров "сине-желтых".

Отметим, что следующий контрольный матч сборная Украины проведет 11 июня в Кишиневе с Молдовой. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.