Господарі здобули перемогу з рахунком 3:1. Поляки вже на 30-й хвилині поєдинку шокували "синьо-жовтих" забивши 3 м'ячі, на що наприкінці першого тайму Україна відповіла голом Артема Довбика.

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Коментар Довбика після матчу з Польщею

Після фінального свистка автор єдиного забитого м'яча "синьо-жовтих" прокоментував поразку нашої національної команди. Він заявив, що була важка гра, в якій Польща дуже добре зіграла на стандартах, тож збірній Україні потрібно працювати над цим аспектом і до наступного матчу вона підготується краще.

Артем Довбик відзначив, що Україна моментами демонструвала дуже хорошу гру й, попри результат, цей поєдинок може занести собі в актив:

Ми добре контролювали м’яч. Звісно, у нас були помилки при стандартах – потрібно над цим працювати. Але в цілому у нас були дуже хороші епізоди, коли ми контролювали гру та виходили з-під пресингу. Цей матч можна занести в актив, але є над чим працювати.

Форвард додав, що краще помилятись зараз – у товариських матчах, поки є час виправитись до Євро-2024. І саме роботою над помилками команда збирається зайнятися найближчими днями.

"Кожен футболіст намагається грати на всі 100 відсотків, ніхто не любить програвати. Проаналізуємо цю гру, підготуємося та будемо мати кращий вигляд у наступних матчах. Головний висновок – робота над стандартами. Пропустили 2 чи 3 м’ячі зі стандартів, тому треба працювати", – сказав Довбик.

Цікаво. Гол у ворота збірної Польщі став дев'ятим для Артема Довбика у складі національної збірної. За цим показником він увійшов у топ-10 найкращих бомбардирів "синьо-жовтих".

Зазначимо, що наступний контрольний матч збірна України проведе 11 червня у Кишиневі з Молдовою. Стартовий свисток пролунає о 18:00.