"Джокер у меня в кармане": украинский легионер Жироны прокомментировал возможность трансфера летом

В начале сезона-2023/2024 Артем Довбик перешел из Днепра-1 в Жирону. Он провел невероятную кампанию и уже в нынешнее межсезонье может пойти на повышение.

Украинский форвард с первых туров стал основным в составе "бело-красных". Благодаря своим голам он помог скромному клубу впервые в истории квалифицироваться в Лигу чемпионов.

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Собирается ли Довбик покидать Жирону

На фоне командного успеха Артем Довбик блистал и на индивидуальном уровне. Он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и оказался в символической сборной чемпионата Испании.

После такого перформанса украинец привлек внимание к себе ряда европейских топ-клубов. В СМИ появлялась информация, частности, о Наполи, Челси, Ювентусе, Милане, Барселоне и Атлетико.

Нападающий Жироны прокомментировал возможность смены клубной прописки уже в ближайшее время. Он заявил, что сейчас сосредоточен на Евро-2024, после чего будет принимать решение.

Нам очень комфортно в Испании. Я отыграл сезон и уже знаю немного Лигу. Поэтому да, где-то будет тяжело переходить, но будем смотреть. Сейчас Евро впереди. В принципе, джокер у меня в кармане. Я сейчас не переживаю, я понимаю, что у меня был очень фантастический сезон, что какие-то варианты у меня уже есть,

– сказал Довбик.

Форвард добавил, что для него важно не ошибиться со следующим шагом в карьере и иметь постоянную игровую практику:

"Здесь самое главное – принять правильное решение, чтобы не погнаться за чем-то и потом сидеть. Я думаю, что мы, в принципе, всегда так делаем. Единственный раз у нас это не получилось – это когда мы поехали в Данию. Но это был один раз, и это такой опыт. Поэтому сейчас мы все анализируем и примем, я думаю, правильное решение".

. В сезоне-2023/2024 Артем Довбик провел 39 матчей за Жирону во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 10 ассистов. Его действующее соглашение с каталонцами рассчитано до 30 июня 2028 года.

Напомним, что украинский нападающий также вошел в топ-5 игроков в рейтинге за награду "Золотая бутса", ее же победителем стал Гарри Кейн.