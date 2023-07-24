Лучший бомбардир УПЛ заинтриговал своим будущим, несмотря на интерес из Европы

Уже 25 июля Днепр-1 первым из украинских клубов стартует в еврокубках. Команд Александр Кучера во главе с Артемом Довбиком будут противостоять греческому Панатинаикосу.

Несмотря на это, слухи о трансфере Артем Довбика не угасают. Иностранные издания до сих пор сватают лучшего бомбардира УПЛ сезона-2022/2023 в другие команды.

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Довбик: Я не могу знать, что принесет будущее

Недавно на футболиста уже надели футболку испанской Жироны, из которой выступает бывший динамовец Виктор Цыганков. Однако испанцы уже "остыли" к кандидатуре украинца. Также были слухи о заинтересованности итальянской Салернитаны да Лацио.

Сам Довбык с холодной головой подходит ко всем этим слухам. Артём прокомментировал интерес из других клубов. Нападающий признался, что перед ним стоит цель – помочь Днепру-1 выйти в групповой раунд дебютного для клуба розыгрыша Лиги чемпионов.

Я не могу знать, что принесет будущее, и даже не думаю ни о чем, кроме того, как я убью и как я всеми силами буду помогать Днепру-1 выйти в групповой этап Лиги чемпионов,

– заявил Довбык.

Напомним, что Довбик подписал новый контракт с днепровским клубом, рассчитанным до конца июня 2025 года. Таким образом, Артем решил отблагодарить клуб за поддержку и за то, что раскрыли в нем весь потенциал.

Матч 2-го квалификационного раунда Днепр-1 – Панатинаикос начнется 25 июля в 21:00 (с Киевом). Это будет дебютный поединок днепрян в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне Довбик стал лучшим бомбардиром УПЛ, наколотив в ворота соперников 24 гола (8 – с пенальти). В первом туре Днепр-1 должен был провести матч против Ворсклы, но их очный поединок перенесли из-за выступлений команд в еврокубках.

Ворскла 27 июля сыграет свой первый против Дели в рамках второго квалификационного круга Лиги конференций. Поэтому новый сезон днепряне начнут со второго тура, когда сыграют против дебютанта УПЛ Полесья.