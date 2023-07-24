Попри це чутки про трансфер Артем Довбика не згасають. Іноземні видання досі сватають найкращого бомбардира УПЛ сезону-2022/2023 в інші команди.

До теми Довбик за ґратами: фани Жирони вимагають трансфер нападника Дніпра-1

Довбик: Я не можу знати, що принесе майбутнє

Нещодавно на футболіста вже одягли футболку іспанської Жирони, з яку виступає колишній динамівець Віктор Циганков. Однак іспанці вже "охололи" до кандидатури українця. Також були чутки про зацікавленість італійської Салернітани та Лаціо.

Сам Довбик із холодною головою підходить до усіх цих чуток. Артем прокоментував інтерес із інших клубів. Нападник зізнався, що наразі перед ним стоїть ціль – допомогти Дніпру-1 вийти у груповий раунд дебютного для клубу розіграшу Ліги чемпіонів.

Я не можу знати, що принесе майбутнє, і навіть не думаю ні про що, крім того, як я заб'ю і як я всіма силами допомагатиму Дніпру-1 вийти в груповий етап Ліги чемпіонів,

– заявив Довбик.

Нагадаємо, що Довбик підписав новий контракт із дніпровським клубом, який розрахований до кінця червня 2025 року. Таким чином Артем вирішив віддячити клубу за підтримку та за те, що розкрили у ньому увесь потенціал.

Зверніть увагу! Матч 2-го кваліфікаційного раунду Дніпро-1 – Панатінаїкос розпочнеться 25 липня о 21:00 (з Києвом). Це буде дебютний поєдинок дніпрян у Лізі чемпіонів.

У минулому сезоні Довбик став найкращим бомбардиром УПЛ, наколотивши у ворота суперників 24 голи (8 – з пенальті). У першому турі Дніпро-1 повинен був провести матч проти Ворскли, але їх очний поєдинок перенесли через виступи команд у єврокубках.

Ворскла 27 липня зіграє свій перший проти Діли у рамках другого кваліфікаційного кола Ліги конференцій. Тому новий сезон дніпряни розпочнуть із другого туру, коли зіграють проти дебютанта УПЛ Полісся.