Решение принято: Довбик сообщил своим агентам, где будет играть в следующем сезоне

Форвард сборной Украины Артем Довбик стал одним из главных открытий Ла Лиги в кампании-2023/2024. Он завоевал звание лучшего бомбардира чемпионата Испании и помог Жироне впервые в истории пробиться в Лигу чемпионов.

Такое выступление привлекло внимание ряда топ-клубов к 27-летнему нападающему. Среди претендентов на трансфер называли, в частности, Милан, Наполи, Челси и Атлетико.

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Перейдет ли Довбик в другой клуб

Главным фаворитом на Артема Довбика считались "матрасники". Сообщалось, что мадридцы договорились с футболистом и даже согласовали условия контракта.

Однако Жирона сразу сообщила, что готова отпустить форварда минимум за 40 миллионов евро и не пойдет на уступки. В конце концов, после неубедительного выступления украинца на Евро-2024 Атлетико отказался от трансфера.

После этого, по информации авторитетного испанского издания, Довбик принял окончательное решение относительно будущего. Он сказал своим агентам отклонять все предложения, которые поступают, поскольку хочет остаться в каталонском клубе, как минимум, еще на один сезон.

Отмечается, что Артем хотел всегда играть только в Ла Лиге и не рассматривал отъезда в другой чемпионат. Его семья счастлива в Жироне, и он осуществит свою мечту, сыграв в Лиге Чемпионов.

. В сезоне-2023/2024 Артем Довбик провел 39 матчей за Жирону, в которых забил 24 гола и отдал 10 ассистов.

Напомним, что "бело-красные" стартовый матч новой кампании проведут 15 августа. Их соперником будет Бетис.