В объятиях Шевченко: Жирона роскошно осветила украинский рекорд Довбика – крутое фото

Артем Довбик наконец прервал безголевую серию в матчах за Жирону. Нападающий отметился дублем в воротах Бетиса.

26-летний форвард с пенальти открыл счет в домашней игре. Однако до перерыва гости сравняли цифры на табло 1:1. Во втором тайме Довбык во второй раз вывел Жирону вперед 2:1.

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Оригинально отметили рекорд Довбика

До финального свистка команды обменялись голами, а судья зафиксировал победу "красно-белых" 3:2.

Поездка в сборную Украины пошла на пользу Довбыку и вернула Артему уверенность в собственных силах. Отметим, что именно нападающий Жироны принес победу "сине-желтым" в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 над Боснией и Герцеговиной (1:2).

До этого Довбык 7 подряд матчей никак не мог отличиться голом в футболке Жироны.

После дубля в ворота Бетиса Довбик снова возглавил бомбардирскую гонку текущего сезона-2023/2024 Ла Лиги.

Также Артем уже записал себя в историю испанского клуба. Украинец стал лишь вторым футболистом в истории Жироны, который забил более 15 голов в одном сезоне. Ранее такое результативное достижение удавалось только прямому конкуренту Довбыка – Кристиану Стуани (больше всего за сезон забил 21 мяч).

Кроме этого Жирона оригинально осветила украинский футбольный рекорд Довбыка. Артем стал лишь вторым украинцем, который забил более 15 голов в рамках выступлений в топ-5 лиг Европы. До этого это достижение покорилось нынешнему президенту УАФ Андрею Шевченко.

Песслужба испанского клуба создала крутую фотографию, на которой изображен Довбик в объятиях Шевченко.



Довбык покорил рекорд Шевченко в Европе / Фото Жироны

Отметим, что в этом сезоне Довбик оформил 17 голов и 7 ассистов в 33-х сыгранных поединках.

Уже 13 апреля Артем может продолжить забивать за Жирону. Команда Мичела сыграет на выезде против мадридского Атлетико. Накануне этого поединка клуб Довбыка и Виктора Цыганкова замыкает тройку лидеров Ла Лиги – 35 баллов. Отставание от второй Барселоны составляет всего 2 очка. А вот до лидера Реала – уже ровно 10 пунктов.