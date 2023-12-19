Выше оценили только легенду Реала: Довбик за свой перформанс попал в команду недели Ла Лиги

В понедельник, 18 декабря, завершился семнадцатый тур испанской Ла Лиги. По его итогам, статистический портал Sofascore составил символическую сборную.

Больше всего представителей в ней из мадридского Реала. Трое футболистов "сливочных" там оказались благодаря разгромной победе над Вильярреалом со счетом 4:1.

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Довбик стал лучшим нападающим 17 тура Ла Лиги

Место там нашлось и форварду сборной Украины. Артем Довбик сделал дубль в победном матче против Алавеса, что позволило каталонцам вернуть себе лидерство в чемпионате Испании.

В первом тайме он забил головой, сыграв на добивании, а во второй половине поединка реализовал пенальти. За свой перформанс украинец получил оценку 8.4, что стало вторым свмым высоким баллом среди всех игроков чемпионата Испании в 17-м туре.

Лучшим же футболистом признали опытного хорватского полузащитника Луку Модрича. 38-летний капитан Реала в последнем матче забил гол и отдал ассист.



Довбик попал в команду тура Ла Лиги / инстаграм Sofascore

Отметим, что благодаря дублю в ворота Алавеса Артем Довбик довел количество своих голов в Ла Лиге до десяти. Он вошел в топ-9 игроков в нынешнем веке по скорости достижения этой отметки. Украинцу понадобилось всего 16 поединков.

. Артем Довбик занимает второе место в гонке бомбардиров испанской Ла Лиги и уступает только лидеру Реала Джуду Беллингему, у которого 13 забитых голов.

Следующий матч Жирона сыграет уже 21 декабря на выезде против Бетиса. Стартовый свисток раздастся в 20:00.