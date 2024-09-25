У матчі 5-го туру Серії А римська Рома розгромила Удінезе з рахунком 3:0. Одним з героїв поєдинку був нападник "жовто-червоних" Артем Довбик.
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Довбик – найкращий форвард 5-го туру Серії А
Українець забив перший гол у ворота Удінезе, а згодом оформив асист. За цей матч Артем отримав оцінку 7,5 бала. Цікаво, що Серія А згодом забрала у форварда гольовий пас, а от Transfermarkt не змінив статистику.
За підсумком 5-го туру Довбик потрапив до символічної збірної чемпіонату. Про це повідомила пресслужба Серії А.
Довбик у збірній туру Серії А / фото пресслужби чемпіонату
Коли гратиме Довбик
- Зазначимо, що наступний матч Рома зіграє 26 вересня проти Атлетіка Білбао. Поєдинок відбудеться в рамках 1-го туру Ліги Європи.
- У чемпіонаті Італії команда Довбика зіграє 29 вересня. У матчі 6-го туру Серії А Рома зустрінеться з Венецією.