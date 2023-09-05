Юрий Береза заметил, что Александра Кучера и Евгения Красникова никто не приглашал, они пришли сами, пообещав привести с собой игроков. Ведь в тот момент Днепру-1 критически не хватало кадрового потенциала.

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Довбик не соглашается со словами президента

Президент Днепра-1 не сильно подбирал слова, когда говорил о работе Кучера и Красникова в Днепр-1. Береза назвал их приход ошибкой Андрея Русола, руководившего в то время клубом, хотя Береза сам не верил в профессионализм этих двух специалистов.

После этих слов президента появились комментарии действующих и бывших футболистов вицечемпиона УПЛ-2022/2023. Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий и Артем Довбык встали на защиту Красникова и Кучера. Они тепло отозвались о работе бок о бок с этими специалистами в непростое для украинского футбола время.

"Я – не единственный игрок, кто прогрессировал под руководством Кучера"

Довбик рассказал, что именно Красников стал главным инициатором его перехода в Днепр. Ведь раньше функционер поверил в него, увидел перспективу, когда приглашал его из Черкасс в Металлист.

Также новичок Жироны тепло отозвался о работе под руководством Кучера, которого он считает хорошим тренером. Артем рассказал о своем прогрессе под руководством Кучера и уверен, что он не единственный футболист Днепра-1, прогрессировавший именно за период руководства этого наставника.

Теперь по поводу Александра Кучера. У меня была возможность поработать в Днепре-1 с разными по стилю, видением футбола, системой работы тренерами. Кучер – хороший специалист, который многое дал и команде, и мне лично. Благодаря работе с Александром Николаевичем и его штабом, я побил собственный рекорд результативности и привлек внимание зарубежных клубов. Я слышал много хороших отзывов о том, как играл Днепр-1. И я – не единственный игрок, кто прогрессировал под руководством Кучера, считаю, многие футболисты Днепра-1 сейчас достойны внимания,

– ответил нападающий.

К слову. После ухода Кучера команду возглавляет Валерий Городов, исполняющий обязанности главного тренера, пока клуб продолжает поиски нового наставника.

"Они – основные виновники того, что Днепр-1 вышел в еврокубки"

Также Довбик прокомментировал и слова Березы, заявивший, что именно Кучеров и Красников являются главными виновниками вылета Днепра-1 из еврокубков. С чем вообще не согласился Артем.

Футболист наоборот назвал обоих – основными виновниками, что клуб вообще вышел в еврокубки. Ведь Днепр-1 оказался в сложной ситуации в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Из-за этого из команды ушло много игроков

"Чтобы быстро собрать обновленную команду и компенсировать потери, они вдвоем многое сделали. Мы же это видели, мы понимали, что для нашей команды означали те же Джурасек, Игнатенко, Чужой, Дубинчак, Кожокару. Они ушли, заменить их быстро было достижением. Считаю, Красников и Кучер привели очень качественных футболистов - Бланко, Амаш и Пеглоу. Напротив, для нас было удивительно, что такие игроки согласились приехать играть в Украину во время войны", – сказал Довбик.

Отметим! Кучер руководил днепрянами с конца июля 2022-го по 20 августа 2023-го. Команда под его руководством провела 47 матчей и дошла до серебряных наград УПЛ-2022/2023.

Артем признался, что именно Красников сыграл ключевую роль в том, что переписал контракт с Днепром-1. Именно этот функционер пообещал футболисту помочь закончить сезон с хорошими результатами, улучшить его профайл и перейти в одну из пятерки лучших лиг Европы. Свое слово Красников сдержал.

Я стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, получил контракт в Ла Лиге. Все это время со стороны Красникова и Кучера была только поддержка – хорошие советы, помощь в подготовке и разборе игры.

– добавил форвард Жироны.

Напомним, что многие слухи крутились вокруг возможного ухода Довбика из Днепра-1. Однако в начале июня 2023 появилась неожиданная информация – Артем продолжил сотрудничество с днепрянами. Еще тогда такой поступок футболиста понимали, как его благодарность клубу, который дал ему толчок для большой карьеры.